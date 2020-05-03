انتحار صاحب شخصية “تشاكي” المرعبة

متابعة بتجـــــــــرد: انتحر الكاتب الأميركي جون لافيا مؤلف شخصية الدمية “تشاكي” في أفلام الرعب، عن عمر 63 عاماً في منزله بمدينة لوس أنجليس الأميركية.

ونعى كاتب السيناريو دون مانشيني الراحل، مؤكداً صدمته جراء موته. ووصف لافيا بأنه شخص سخي وكريم، منوهاً بفضله عليه، إذ علمه الكثير عن مجال صناعة الأفلام، واصطحبه إلى جميع المقابلات والاجتماعات.

وتعاون لافيا مع توم هولاند ودون مانشيني في سيناريو فيلم الرعب Child’s Play “لعبة طفل”، ويُنسب إليه الفضل في صياغة اسم Chucky الذي عرف بالجملة الشهيرة في الفيلم “مرحبًا، أنا Chucky ، هل تريد اللعب؟” وهو الفيلم الذي احتل قمة شباك التذاكر، كما حصد جائزة Saturn Award لأفضل فيلم رعب، بحسب مجلة “فارايتي” الأميركية.

وولد لافيا عام 1957 وحصل على درجة البكالوريوس في الأفلام والتلفزيون من جامعة كاليفورنيا، قبل الانتقال إلى كتابة السيناريو.