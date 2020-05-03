مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ميريام فارس على طريقتها الخاصة

متابعة بتجــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلاد مواطنتها النجمة ميريام فارس على طريقتها الخاصة.

ووجهت مايا معايدة مميّزة إلى ميريام حيث كتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “عيد ميلاد سعيد إلى إنسانة جميلة وسيدة عزيزة ورائعة.. ميريام فارس”.

من جانبها شكرت ميريام فارس، زميلتها مايا دياب على معايدتها وكتبت في تغريدة ردّت من خلالها عليها: “شكرًا يا أحلى مايا”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تتبادل فيها ميريام ومايا التغريدات والتهاني وذلك يدلّ على الزمالة الفنية المميّزة بينهما.