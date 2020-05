سلمى حايك تعد “مشروب السعادة” لمتابعيها على إنستغرام

متابعة بتجـــــــــرد: تركت النجمة المكسيكية الشهيرة سلمى حايك، التمثيل مؤقتاً وتطوعت لإعداد “مشروب السعادة” لمعجبيها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لإنعاشهم في الحجر الصحي.

وشاركت سلمى (البالغة 53 عاماً) معجبيها وصفة الكوكتيل الصحي متعهدة بأنه يوفر لهم فوائد صحية متعددة كما أنه يجعلهم أكثر سعادة وإيجابية.

وقالت لمعجبيها وهي واقفة في المطبخ أمام الخلاط: “سنعد عصيراً غنياً بفيتامين سي، وعلاوة على ذلك فهو طازج وشهي”.

ووضعت نجمة “فريدا” 3 قطع من الكيوي مع أوراق النعناع والزنجبيل وأضافت تحلية صناعية مع بعض الثلج، وشغلت الخلاط وهي تقول: “ابقوا آمنين، أصحاء وسعداء”.

ولكن يبدو أن تفكير سلمى في مشاريعها السينمائية المقبلة، جعلها تنسى إضافة الليمون وهو ما اعتذرت عنه في تعليق لها: “نسيت إضافة الليمون، وهو مكون مهم للغاية، أتمنى لكم حجراً طيباً”.

Advertisements

ويأتي عصير سلمى حايك بعد كوكتيل أعدته إنا جارتين المشهورة باسم «الكونتيسة الحافية» وبثته عبر حسابها على إنستغرام في أبريل الماضي وعلقت عليه: “هذه ساعة الكوكتيل وقت الحجر الصحي”.

من جانب آخر، أعربت النجمة المكسيكية عن رضاها على ردود الأفعال لفيلمها The Roads Not Taken أو “الطرق المهجورة” رغم تأثره بأزمة كورونا، والذي شاركها البطولة فيه إيل فاننج، خافيير بارديم، ولورا ليني.

وتدور قصة الفيلم حول يوم حياة شخص “ليو” يعاني من خرف الشيخوخة، وتأتي ابنته لزيارته ولأخذه إلى طبيبَي العيون والأسنان، وتعاني في إقناعه بالذهاب.

في المقابل، يخلق العجوز عالماً افتراضياً موازياً من الذكريات يعيش فيه مع زوجته السابقة في المكسيك واليونان.