بوراك أوزجفيت يلتزم بفترة الصوم على الرغم من ساعات التصوير الطويلة

متابعة بتجــــــــرد: ذكرت صحيفة “مليت” التركية، أنّ الممثل بوراك أوزجفيت ساعد في بداية شهر رمضان عشرات العائلات المحتاجة وقدّم المال والمواد الغذائية، وكان حريصاً على عدم إعلان الخبر أو وصوله الى الصحف، محذّراً مَن حوله من نشره.

إشارة الى أنّ بوراك عاد لاستكمال تصوير مسلسل “قيامة عثمان” منذ أسبوعين، ويستمر بالتصوير خلال شهر رمضان، ولا يهمل أوقات الصوم على الرغم من ساعات التصوير الطويلة.

الجدير ذكره ان مسلسل “قيامة عثمان” من بطولة بوراك أوزجيفيت الذي تعاقد عليه لخمسة مواسم، ويجسد خلاله شخصية “السلطان عثمان”، مؤسس الدولة العثمانية.

ويروي المسلسل قصته، ويأتي المسلسل استكمالاً لمسلسل “​قيامة أرطغرل​”، والد عثمان، الذي عُرض على قناة “تي آر تي” الحكومية، اذ يظهر في المسلسل أن أرطغرل مهد الطريق لولده لتأسيس آخر الإمبراطوريات الإسلامية.