سيباستيان فيتل يدخل في منافسات السيارات الإلكترونية

متابعة بتجـــــــــرد: دخل سيباستيان فيتل سائق فيراري منافسات السيارات الإلكترونية حيث خاض يوم السبت سباقاً افتراضياً على حلبة سيبانغ في ماليزيا بمشاركة بطلي العالم السابقين في الفورمولا 1 إيمرسون فيتيبالدي وجنسون باتون.

واستغل السائق الألماني توقف موسم فورمولا 1 بسبب أزمة فيروس كورونا وشارك في السباق الافتراضي، بينما يأمل المنظمون في بدء المنافسات الرسمية بسباق النمسا مطلع تموز المقبل.

واحتل بطل العالم أربع مرات المركزين 15 و12 على الترتيب متأثراً بالتعرض لحوادث في المنافسات على حلبة سيبانغ الافتراضية، وفاز الكولومبي خوان بابلو مونتويا سائق مكلارين ووليامز السابق والذي حصد لقب سباق إنديانابوليس 500 مرتين بالسباق الأول الافتراضي بينما توج المكسيكي أدريان فرنانديز بلقب السباق الثاني.