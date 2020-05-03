أبوعركي البخيت لجمهوره بعد إصابته بكورونا: التزموا بالتدابير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان السوداني المعروف أبوعركي البخيت، الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد مخالطته ابنته المصابة "سماهر".

ونقل مقربون من أبوعركي أن حالته المعنوية مرتفعة، وأنه سيلزم الحجر المنزلي لحين تعافيه من الفيروس، وناشد الجميع الحفاظ على صحتهم والالتزام بالتدابير الوقائية من كورونا.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للفنان الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل السودان، فمنهم من يطرب لصوته الشجي وأغانيه، وآخرون يحبونه لمواقفه النضالية تجاه النظام البائد بقيادة عمر البشير

وارتفع معدل الإصابة بكورونا إلى 592 حالة في السودان، بينها 41 وفاة، وفق آخر حصيلة تم إعلانها السبت.

