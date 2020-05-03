ريان جيلر: صالح الجسمي وصفني بـ"الحمار".. فكيف رد عليه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّ نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، هجومًا حادًا على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، وذلك على خلفية قيام الأخير بسبه واصفًا إياه بـ"الحمار"، وذلك في محادثة مسربة وصلت إلى ريان جيلر، واتضح أن هذا اللفظ وقع بسبب شماتة ريان جيلر في مرض مشهور التواصل الكويتي "عبودكا" الذي تعرض لاعتداء من جانب شخصين مؤخرًا.

وأوضح ريان جيلر أنه من حقه الدفاع عن نفسه، قائلا إنه يستطيع الرد بالمثل وهدد بأنه في استطاعته اللجوء للقضاء أيضًا ولكنه لا يكترث لمثل هذه المهاترات، واكتفى بالرد على صالح الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي وذلك لتوضيح الأمر لجمهوره.

وقال ريان جيلر في مقطع فيديو بثّه عبر "سناب شات" إن صالح الجسمي تواصل معه قبل فترة من خلال اتصال جمعهما وطلب منه السماح وبرر له موقفه في بعض الأمور ضده بأكثر من فيديو.

وواصل ريان جيلر قائلًا إنه تحدث معه وسامحه ولم يعاتبه على مواقفه ورحب به، معتبرًا إياه مثل والده الذي ينصحه، مبينًا: "اعتبرتك جاي تنصحني فقط لا أكثر ولا أقل مع إني ما أحتاج النصيحة ولما مدحتني كبرت في عيوني".

واستطرد مشهور التواصل الاجتماعي السعودي قائلًا إن الأمر وصل بعد ذلك إلى حد أكبر من خلال تسريب محادثة له وصفه فيها بأنه حمار، مضيفًا: "الله يكرم السامعين وصفتني إني أنا (حمار) وهنا واجبي إني أدافع عن نفسي".

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وبيّن أنه لو جاء وقام بسبه وجهًا لوجه سيختلف الأمر بينهما، متابعًا: "لكن لما تكنولي أبو وجهين تمدحني من قدامي وتسبني من ورايا طح من عيوني يعطيك العافية"، مختتمًا: "جدير إني أردها بالمثل جدير إنو أنا أرفع قضية بس مو من أخلاقي أكترث لهالمهاترات".

وكان ريان خرج عن صمته إزاء تهافت البعض حول عروض تبنيه وإدخاله في عائلتهم، وجاء حديث ريان جيلر عن هذا الأمر بعد حديث الفنانة المصرية ياسمين صبري، بشأن تبنيه بعدما تدخل في تعليق له على صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بحسب ما تداوله المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تعليق ريان على هذا الأمر بأنه قام بعمل سحر للفنانين كي يتهافتوا على الحديث بشأن تبنيه، وأدخل في الأمر خاطفة الدمام "مريم" التي تثير قضيتها الرأي العام السعودي، مبينًا في الرسالة التي كتبها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" أن ما يحدث له محبة من الله وأن الأمر ليس بالغصب.

وشارك ريان رسالة أطلقها أحد المغردين عبر موقع "تويتر" قال فيها: "ريان جيلر ذا وش مسوي بحياته عشان كل الفنانين والفنانات خاقين عليه"، ليرد قائلًا: "مسوي سحر يمكن عند خاطفة الدمام .. ههه المحبة من الله يا بابا كلن يحبني حسب عقله ومو بالغصب والحمد لله على هالنعمة".

يُذكر أن السعودي ريان جيلر، قرر رفع قضية على سارة بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعدما ورطته مع جمهور العراق الذين سبتهم ووصفتهم بالمنافقين والخونة خلال بث مباشر معه.