أحمد زاهر: أنا سبب نجاح "البرنس".. ومحمد رمضان متواضع جدا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق الفنان المصري أحمد زاهر على تفاعل الجمهور مع دوره في مسلسل "البرنس" الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع ردة الفعل هذه من قبل المشاهدين.

وقال زاهر في تصريح خاص لـ"فوشيا": "كنت سعيدًا للغاية في أجواء تصوير المسلسل والكواليس، واستمتعت بأداء شخصية فتحي البرنس، وأعتقد أن هذا هو سبب نجاح العمل ودوري على وجه التحديد، لأنني أديته بإخلاص شديد".

وأضاف: "بمجرد أن عرض علي المخرج محمد سامي، سيناريو المسلسل، وأخبرني عن تفاصيل دوري، تخوفت من أن يكرهني الجمهور، مثلما حدث معي في بداياتي عندما جسدت دور الشرير في فيلم بلية ودماغه العالية مع محمد هنيدي".

وتابع: "الأمر كان أشبه بالتحدي بالنسبة لي، أن أقوم بعملي كما يجب أن يكون، وأجيد الشخصية باحترافية، وأترك الباقي على الله، والنتيجة كانت مرضية جدًا بالنسبة لي والحمدلله، رغم أن المسلسل لم يعرض منه سوى 9 حلقات فقط حتى الآن".

وعن كيفية التعامل مع محمد رمضان في كواليس المسلسل، ورأيه في اتهامه بالغرور، قال زاهر: "غير صحيح، رمضان إنسان محترم وممثل رائع ومتواضع جدًا، واتضح أن هناك كيميا بيننا غير عادية، رغم أنني أقف أمامه لأول مرة".

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وواصل أحمد زاهر: "محمد يتعامل مع زملائه بصورة رائعة، ويحترم تاريخ كل واحد منا، لا يتكبر ولا يشعرنا بأنه بطل المسلسل، بل نشعر كأننا في بطولة جماعية، رغم أن حقيقة الأمر أنه بطل العمل".

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وسلوى عثمان أحمد زاهر "فتحي"، نجلاء بدر"لبنى"، إدوارد "عبد المحسن"، دنيا عبد العزيز "شيماء"، عبد العزيز مخيون"حامد"، ريم سامي"نورا"، بدرية طلبة "عظيمة"، رحاب الجمل "عبير"، أحمد فهيم "رأفت"، محمد علاء "ياسر"، أحمد داش "عادل".

وكان أحمد زاهر قد لفت الأنظار بشدة، بدوره في مسلسل "البرنس"، وتفاعل معه العديد من المتابعين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول كثيرون بعض المشاهد التمثيلية له، مؤكدين أنه أصبح "غول" تمثيل" وأنه الأبرز في المسلسل حتى الآن.

ومن أبرز المشاهد التي تداولها المتابعون، ظهور زاهر وقد تحركت "أذناه" بطريقة غريبة؛ ما أثار حالة من الاستغراب؛ إذ من المعروف أنه من غير الممكن أن يستطيع معظم الأشخاص التحكم بتحريك آذانهم، وعلق أحدهم قائلًا: "متهيألي مفيش ممثل في مصر يقدر يلم ودنه كده زي أحمد زاهر".

يُذكر أن الفنان أحمد زاهر، يجسد دور "فتحي البرنس" وهي شخصية شريرة خاصةً تجاه أخيه "رضوان البرنس" الذي يلعب دورها الفنان المصري محمد رمضان، بسبب تحيز والده له منذ الطفولة، ويصل الشر فيه إلى أن يقتل زوجة وابن شقيقه.