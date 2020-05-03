تامر عاشور يشيد بجنود القوات المسلحة

علق الفنان تامر عاشور على الأعمال البطولة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في تطهير سيناء، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من أبطالها اليوم في عملية التطهير والثأر لشهداء بئر العبد.

وغرد ‏تامر عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا "جيش مصر رجاله ولاد رجالة".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا خاص بالعمليات العسكرية البطولية التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة في وسط وشمال سيناء بصفة خاصة وعلى كافة الاتجاهات الإستراتيجية بصفة عامة.

حيث قالت القوات المسلحة في بيانها أنه إستكمالًا للأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية وإستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة

و أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية تنفيذ 22 مداهمة و١٦ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعى منها "34عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى".

إكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق .

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- ضبط وتدمير 56 سيارة ، 226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

- القبض على 266 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط

و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

وأكدت القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .

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