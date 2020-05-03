هند صبري تؤكّد أنّ 2020 خيّبت ظنّها بعدما تفائلت فيها بحدوث الخير

أوضحت الفنانة هند صبري، إنها كانت متفائلة بـ2020 لكن الفرق بين توقعاتها والواقع "طلع زي الفرق بين السما والأرض"، بحسب تعبيرها، كما أضافت أنّها خلال فترة الحظر المنزلي تعلّمت الكروشيه، وأصبحت أكثر تفهمًا لمستوى بناتها التعليمي، كما أنها استطاعت ترتيب أمورها، وكتبها، وسلسلة الأفلام التي أرادت دوما مشاهدتها.أما عن الأمور التي تتمنى أن تتغير بعد فترة الحظر المنزلي، قالت" أن يتغير المجتمع ويأخذ الأمور بسلاسة، ولا يتكالب على مصالحه الشخصية، وأن يرتب الجميع أيضا أولولياته ويعرف أن صلة الرحم يجب أن تكون في أول قائمة أولويتنا بعد حرماننا من حضن أهالينا وحرمان أطفالنا من أجدادهم".

وكشفت صبري أنها أحبت تطبيق "بنترست" جدا ولم يستهويها "تيك توك"، وقالت أن بفضل بنترست تعلمت خبز العيش الفرنساوي والعربي والهندي والعربي والتونسي، وأفادها في تحضير الأكلات الاسيوية التي تفضلها كثيرا.وقالت هند إن أول شئ ستقوم به بعد فك الحظر هي أنها ستحضن أمها، وستعود لتصوير فيلمها الجديد ومسلسلها" هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهشام سليم، بعد أن عطلت الكورونا سفرهم من أجل تصوير المسلسل الذي ينتمي إلى نوع الدراما المخابراتية.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

هند صبري تكشف مصير الموسم الرمضاني 2020 في ظل "كورونا"

تعليق مؤثر من هند صبري على أزمة فيروس كورونا