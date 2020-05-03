عبير صبري وراء تهديد زوجها "مروان" بقضية زنا

عبير صبري وراء تهديد زوجها بقضية زنا

وكشفت الحلقة الجديدة أن "نادية" عبير صبري وراء تهديد زوجها "مروان" خالد سرحان بفيديو فاضح له مع سيدة أخرى لرفع قضية زنا عليه في الوقت المناسب، وذلك عن طريق تسليطها عليه لسيدة لإغواء زوجها "مروان" ووقوعه في فخ الخيانة وقاما بالتخطيط عليه بأن زوج هذه السيدة اكتشف خيانتهما فقام بتصويرهما وهددهما بالإضافة إلى ضربه لـ"مروان" واحتفظ بالفيديو لمساومته، وهذا كله دون علمه أن زوجته وراء هذا التخطيط.

تيام مصطفى قمر يلمح لوالده بخيانة والدته

وقام "مروان" بالاعتذار لابنه "علي" تيام مصطفى قمر، على ما بدر من الرجال البلطجية الذي وكلو والده للدفاع عن أحد من أسرتهم ولكن اعتذر عن القضية مما تسبب في حبس المتهم واعتبروه أن حبس قريبهم بسبب اعتذار "مروان"، وقاموا بتهديده عن طريق إصابة ابنه "علي" في رأسه ليقوم بخروج السجين كما وعدهم، وأثناء جلوس الأب والابن معًا قام "علي" بالتلميح لوالده أن يعود للاهتمام بوالدته وذلك بعدما كشف خيانتها لوالده.

أبطال العمل

Advertisements

"خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قد يهمك أيضا:

أحدث ظهور لعبير صبري عبر "إنستجرام" برفقة زوجها

إطلالة جديدة لـ عبير صبري بصحبة حلا شيحة عبر "إنستجرام"