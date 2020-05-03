ساشا دحدوح تلفت الأنظار في "أولاد آدم".. وهذه مشاريعها القادمة!

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"الخليج 365" من بيروت: لفتت ساشا دحدوح الانظار بقدرتها التمثيلية في الحلقات الأولى من مسلسل "أولاد آدم" الذي انطلق مع بداية شهر رمضان.

في "أولاد آدم"، تلعب ساشا دور "سلمى" الذي سبق ووصفته بأنه يتمتع بجرأة كبيرة.

وتؤكد في هذا السياق، أن العامل الذي جذبها لتأديته هو الشجاعة التي تتمتع بها الشخصية وقد شكل لها الأمر تحدياً كبيراً على الصعيد الشخصي، نظرا للتعقيدات التي تمر بحياة "سلمى" وأرادت ايصالها للمشاهد بالشكل الصحيح.

وقد عبرت ساشا عن سعادتها الكبيرة بأصداء العمل الإيجابية والدعم الكبير الذي تتلقاه من متابعيها.

يذكر أن المسلسل يجمع عدد من الممثلين منهم ماغي بو غصن، ماكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب دانيلا رحمه وهو من كتابة وتأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، ومن انتاج شركة "إيغل فيلمز". ويتمحور حول العلاقات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع العربي بالوقت الحالي والصراعات التي نعايشها كأفراد ضمن سياق درامي اجتماعي مميز.

أما في ما يخص نشاطها التلفزيوني، تستعد ساشا دحدوح للعودة الى تقديم البرامج بعد انتهاء شهر رمضان المبارك من خلال برنامج "صباح اليوم" وهو من تقديم عدة اعلاميين وسيطل كل منهم بحلقة من اعداده وتقديمه.

