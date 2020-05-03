شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..كاميلا كابيلو تؤكد المتبرع من أجل الخير سيظهر بكليبها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية كاميلا كابيلو إنها تشارك دائما في الأعمال الخيرية بطرق عديدة ومختلفة، فقد أعلنت النجمة البالغة من العمر ( 23 عاما ) إنها قبلت تحدي" All In Challenge " وأشارت كابيلو قائلة: " فلنتحد معا لمساعدة الناس والعائلات التي تكافح خلال هذا الوقت العصيب .. دعونا نعتني ببعضنا البعض " .. وفاجأت عشاقها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " إن من يساعد بالتبرع من أجل الخيرسيشارك النجمة الشهيرة في كليبها القادم إضافة إلي تعلم الرقصات الاستعراضية برفقتها .

ومن المعروف أن" All In Challenge "هو تحدي كل نجم أو شخصية رياضية وفريق رياضي مشهور للمشاركة في عمل الخير من أجل توفير الطعام للمحتاجين و المتضررين خلال أزمة فيروس كورونا " covid19" التي تهدد العالم .

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يذكرأن أعلنت إحدي المجلات مؤخرا أن النجم العالمي شون ميندس وصديقته النجمة العالمية كاميلا كابيلو يفكرا في الاستقلال خلال الفترة المقبلة، فعلاقة نجمي أغنية "Senorita" تسير على ما يرام، خاصة منذ بدء فترة العزل المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث تواجد شون مع عائلة كابيلو في فلوريدا ؛ وقرر الثنائى نقل علاقتهما لمستوي آخر ليعيشا معا فى منزل مستقل، وهو ماآثار الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب " تحقق من التقارير المتداولة و أكد أنها مجرد شائعة ، لكن التقرير يحمل جزء من الصحة وهو ان شون وكاميلا يعيشا معا خلال العزل المنزلي في فلوريدا ونشرت كاميلا عدد من الصور التي جمعتها بشون ميندس و هم في المطبخ خلال إعداد الطعام.

وقد بدأت الشائعة بنشر مجلة"OK" تقرير يشير يفيد بأن كابيلو وميندس سيبحثان قريبا عن مكان جديد ليعيشا معا فيه ، و جاء قرارهما بعد قضاء المغنيان بالعزلة الذاتية معا في فلوريدا مع عائلة كابيلو ، وسط أزمة فيروس كورونا و بمجرد أن ينتهي الأمر، سيكونون في حالة استعداد لتحضير لعش الحب الجديد.