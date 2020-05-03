شكرا لقرائتكم خبر عن ياللا بينا نلبس مصرى.. لقاء الخميسى موديل من البيت بأزياء جديدة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها وجمهورها، ببعض من تصاميم أزياء مصرية، ارتدتها داخل منزلها أثناء قضائها فترة العزل الصحى تنفيذا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت لقاء الخميسى صورا وفيديو لها من داخل منزلها وهى ترتدى بعض الأزياء، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتبت "يالا بينا نلبس مصرى".

واعتادت لقاء الخميسى فى الأيام الأخيرة أن تقدم فيدويهات عبر تيك توك، حيث نشرت مقطع آخر من قبل تقمصت شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".

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لقاء الخميسي في منزلها



لقاء الخميسي

من ناحية أخرى اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.