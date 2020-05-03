شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق: "تتقطع إيد اللى يمدها على الجيش اللبنانى وجنودنا خط أحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم اللبنانى وليد توفيق عن رفضه لمحاولات الاعتداء على الجيش اللبنانى واستنكاره الشديد للاعتداءات التى تعرضت لها القوات المسلحة والقوى الأمنية فى المدينة طوال الأيام الثلاثة الماضية على هامش التظاهرات التى اندلعت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى لبنان، كما اعتبر المعتدين على الجيش بأنهم مندسين وليسوا من أبناء لبنان والثورة اللبنانية.

ووجه الفنان وليد توفيق، رسالة شديدة اللهجة للمعتدين على الجيش، فى فيديو له بثه عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "أنت مين عشان تسبنا وتهجم على الجيش اللبنانى بمولوتوف، انا ابن الجيش اللبنانى والأمن الداخلى والأمن العام، إنما أنت مش ابن طرابلس عروسة الثورة والطيبين، وأنت بتهجم على الجيش اللبناني ممنوع وايدك بتنقطع".



وليد توفيق

وتابع: "الجيش اللبناني خط أحمر والجيش اللبناني بيسهر على راحتي وراحتك رغم الكورونا والظروف الصعبة، وبينزل يدافع عني وعنك، وابدا انت مش من طرابلس أنت مندس وضد لبنان وثورتها وأي شيء في خير للبلاد وممنوع حد يتطاول على الجيش".

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وفي وقت سابق، شهدت مدينة طرابلس (شمالي لبنان)، تجمعات حاشدة ومسيرات نظمها أبناء المدينة، دعما للجيش اللبناني وتأييدا له، معربين عن رفضهم واستنكارهم الشديد للاعتداءات التي تعرضت لها القوات المسلحة والقوى الأمنية في المدينة طوال الأيام الثلاثة الماضية على هامش التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

ونظم المتظاهرون مسيرات انطلاقا من منطقة (الميناء) وعدد من المناطق الأخرى جابت مجموعة من شوارع طرابلس ومرت بالقرب من النقاط والحواجز التي أقامها الجيش اللبناني، حيث أعرب المشاركون في المسيرات عن تقديرهم البالغ للمؤسسة العسكرية وجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) ورفضهم أي تطاول أو اعتداء يتعرض له أبناء المؤسستين.

وحرص المشاركون في المسيرات على احتضان عناصر الجيش اللبناني في مواقع تمركزهم، وتقديم الاعتذار لهم عما تعرضوا له من إساءات خلال الأيام الماضية، وكذا توزيع الحلويات على ضباط وجنود الجيش وتهنئتهم بمناسبة شهر رمضان.