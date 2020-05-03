شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بـ 90 مليون مشاهدة لأغنية "رايحين نسهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول كليب أغنيته "رايحين نسهر" لـ 90 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، ونشر مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه بإنستجرام، منذ قليل، وكتب "بم بم 90 مليون مشاهدة".

وكانت كلمات الأغنية التيى طرحها رمضان في 1 يناير الماضي، كالآتي :

صاحبى كلمني وقالى انزلي رايحين نسهر

روحنا قعدنا إداني الكاس قلتله بلاش أنا مش بشرب

طلبت عصير ما انا مش بشرب

ما طلعش عصير أنا كده بشرب

شايف عصافير

ودماغى بتعمل بم بم

يا جماعة أنا مش لاقي تليفونى، يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهولي

يا جماعة سلاحف الننيجا طلبوني

Advertisements

يا جماعة انا شكلي خربت فوقوني

ولاعة، حد يجيب الولاعة، يا جماعة حد يوطي السماعة

يا جماعة مش عارف ابص في الساعة

بم بم

عقلي اتخدر وشى مزنهر حاسس بحر أنا مضطر إني اشمر

رجلى بتُزك جسمي بيفك

مرة واحدة لاقيت قلبى عمال بيـ بام بام بام

يا جماعة انا شايف كائنات فضائية وعنيا قلبت يابانية ودماغي جواه حرب عالمية

بم بم"

ويخوض رمضان في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل البرنس، الذي تدور أحداثه المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.