شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يستعيد ذكرياته فى السعودية وزياته للمسجد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد مكى على استعادة ذكرياته أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، بصورة من أمام المسجد النبوى الشريف، نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب معلقاً "المسجد النبوى الشريف... اللهم اكتب للجميع زيارته".



احمد مكى

وكان مكى قد هنأ جمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ونشر مقطع فيديو لأغنية "وقفة ناصية زمان"، عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الأسبوع الماضى، وكتب فى تعليقه عليها، "اللهم بلغنا رمضان، بلوغاً يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا، ويطهر قلوبنا.. بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار يا رحمن يارحيم.. كل سنه وأنتم طيبين".

وبدأ النجم أحمد مكى تحضيرات فيلمه الجديد ويحمل اسم مؤقت "مفيش مشكلة"، ليعود من خلاله مكى إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذى لم يحقق النجاح المتوقع وقتها.

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ومن المقرر أن ينطلق تصوير فيلم "مفيش مشكلة"، بعد موسم عيد الفطر المقبل، ويجرى صناع العمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين فى الفيلم.

وقدم أحمد مكى آخر أفلامه "سمير أبو النيل" بمشاركة نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام، والذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى حول الشاب البخيل سمير أبو النيل "أحمد مكي" الذى يقطن بحى شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته.

من ناحية أخرى، احتفل الفنان أحمد مكى مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التى شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت فى فبراير الماضى على ‏مسرح أبو بكر الشدى بالعاصمة السعودية، وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.