شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أشرار الدراما فى موسم مسلسلات شهر رمضان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان نجاح وتألق عدد من النجوم جسدوا أدوار الشر فى مسلسلات رمضان، وتركوا بصمة وظهور مميز أضاف علامة فارقة على مسار الأحداث، ونستعرض هؤلاء الأشرار فى السطور التالية.

ظهر ثنائى الشر في مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضانالذي يذاع على dmc، النجمان "روجينا وأحمد زاهر"،و " فتحى وفدوى" ومنذ عرض الحلقات وهما تريند على السوشيال ميديا، وأصبحا الحديث لدى الجميع بسبب المشاهد الكوميدية بينهما والإيفيهات الكوميدية منها "صاحب الفضل وياعمرى وتوحا وغيرها. لكنهما في الأصل يمثلان أدوار الشر لمغلفة بالكوميديا

وتجسد روجينا دور "فدوى" تاجرة المخدرات التي تخطط لزوجها قتل شقيقه "رضوان" محمد رمضان، بينما يجسد أحمد زاهر شخصية "فتحي" الشقيق الأكبر لـ محمد مضان "رضوان"، والذي يخطط لقتل شقيقه، ويتزوج روجينا "فدوى" على زوجته دنيا عبد العزيز.

"البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وادوارد واحمد داش ودنيا عبد العزيز ورحاب الجمل وسلوى عثمان وأحلام الجريتلى ونجلاء بدر وأخرون من النجوم إخراج محمد سامى وإنتاج سينرجى.

ومن ضمن النجوم الذى تألقوا في أدوار الشر هذا العام الفنان أحمد العوضى الذى يجسد دور الإرهابى والتكفيرى "هشام عشماوى" في مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة وانتقد عدد من الأشخاص بسبب وجهه وملامح الشر التي ظهر بها منذ عرض الحلقة الأولى حتى الأن، وحقق العوضى نجاحا كبيرا فى المسلسل، حيث أتقن الدور بكل مفرداته وجوانبه، الأمر الذي جعل الجمهور يعلق على إتقانه الدور بصورة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

وفى صفوف الأشرار "عزمي صابر ابو شديد" أحمد صلاح حسنى في مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والذى يعرض على قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان، ويجسد دور الفتوة العنيف ويأكل حق الغلابة ويدخل في صراعات مع "حسن الجبالى" ياسر جلال.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة.





"فرح" حلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة الحياة cbc، و تجسد حلا شيحة شخصية "فرح" التى تحقد على شقيقتها "عهد" لدرجة محاولتها التخلص من نجلها "خالد أنور"، بمساعدته على الاستمرار في تعاطي المخدرات.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنا، وخالد أنور، وسلوى عثمان ورمزى العدل، وإخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





الفنان محمد دياب وشخصية مدحت في مسلسل "فرصة ثانية" لـ ياسمين صبرى ويجسد دور "مدحت" طليق "مريم" الذي يجبرها على التنازل عن كافة حقوقها ويهددها بكشف سر شقيقتها.

مسلسل "فرصة تانية"، يشارك فى بطولته ياسمين صبرى كل من أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكى، هبة عبد الغنى، أحمد مجدى، أحمد الشامى، محمد دياب، محمود البزاوي، كريم عبد الخالق، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.