شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف الكبير وحيد حامد يبارك لـ محمد سامى على "البرنس".. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج محمد سامى عن سعادته البالغة لتلقى مكالمة هاتفية من المؤلف الكبير وحيد حامد، يشيد بمسلسل "البرنس"، مشيرا إلى أن مكالمته شرف له.

وكتب محمد سامى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "النهاردة كلمنى العظيم اللى اتعلمت من مشاهدة أعماله معنى كلمة دراما، الراجل اللى قاللى قبل كده إنى كل مشهد لازم يكون مباراة وجملته قعدت قدام عينى فى كل مشهد بكتبه".

وتابع سامى "افرحى يا أمى ابنك كلمه الأستاذ الكبير وحيد حامد، أنا بالنسبالى مكالمة حضرتك يا استاذ وشكرك فى كتابتى دفعة وثقة ورمضان بالنسبالى خلص والتركيز إن شاء الله فيما هو قادم، ربنا يفرح قلبك يا أستاذ وحيد زى ما فرحت قلبى العظيم وحيد حامد".



محمد سامى

"البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.