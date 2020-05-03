تراند اليوم : على الرغم من كورونا.. فنان شهير ينشر صورة له من أمام المسجد النبوي"صورة"

على الرغم من تفشي فيروس كورونا في السعودية، نشر الفنان أحمد مكي صورة له من أمام المسجد النبوي الشريف على حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" .
وعلق أحمد مكي على الصورة قائلا: "من أمام المسجد النبوي الشريف اللهم اكتب للجميع زيارته".
اخر اعمال الفنان احمد مكي في الشاشة الصغيرة مسلسل "خلصانة بشياكة" شارك في بطولته، دينا الشربيني و بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وانتصار، ومحمد أسامة أس أس، وويزو، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وآخرين.. وهو من تأليف أحمد محي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي، وإخراج هشام فتحي.
يذكر أن ، احتفل الفنان أحمد مكي مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التي شارك بها، ضمن فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير الماضي على مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.