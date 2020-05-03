تراند اليوم : على الرغم من كورونا.. فنان شهير ينشر صورة له من أمام المسجد النبوي"صورة"

على الرغم من تفشي فيروس كورونا في السعودية ، نشر الفنان أحمد مكي صورة له من أمام المسجد النبوي الشريف على حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" .

وعلق أحمد مكي على الصورة قائلا: "من أمام المسجد النبوي الشريف اللهم اكتب للجميع زيارته".

اخر اعمال الفنان احمد مكي في الشاشة الصغيرة مسلسل "خلصانة بشياكة" شارك في بطولته، دينا الشربيني و بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وانتصار، ومحمد أسامة أس أس، وويزو، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وآخرين.. وهو من تأليف أحمد محي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي، وإخراج هشام فتحي.

يذكر أن ، احتفل الفنان أحمد مكي مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التي شارك بها، ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير الماضي على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.