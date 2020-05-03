تراند اليوم : شاهد.. أذنا فنان شهير تثير دهشة السوشيال ميديا كيف تحركت؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذا من إحدى حلقات مسلسل "البرنس"، يظهر فيه الفنان المصري أحمد زاهر بشكلٍ غريب.

وفي التفاصيل التي حملها الفيديو، يظهر زاهر وقد تحركت "أذناه" بطريقةٍ غريبة؛ ما أثار حالة من السخرية والاستغراب بين رواد هذه المواقع؛ إذ من المعروف أنه من غير الممكن أن يستطيع معظم الأشخاص التحكم بتحريك آذانهم.

وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شكك البعض بحقيقة مقطع الفيديو ذلك، معلقين عليه بأنه من المستحيل أن يتم الأمر، فيما قال آخرون إنهم بالفعل شاهدوا المقطع في الحلقة وقد تكون هذه موهبة أو ميزة يمتلكها الفنان المصري، إذ قال أحدهم معلقا: "متهيألي مفيش ممثل في مصر يقدر يلم ودنه كده زي أحمد زاهر"