لهذا السبب أحمد حاتم خارج السباق الرمضاني 2020

مع استمرار عرض الماراثون الدرامي الرمضاني لعام 2020، وحضور عدد من نجوم الدراما المميزين لكل عام، لاحظ متابعو الدراما غياب عدد من نجومهم المفضلين ومن أبرزهم الفنانأحمد حاتم.
وضّح حاتم غيابه عن موسم دراما رمضان من خلال إجابته على أحد أسئلة متابعينه على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"، حيث كان السؤال "العالمي ده مش بيعمل مسلسلات ليه؟" فـ أجابه "بعمل فيلم (الغسالة) إن شاء الله هيعجبك".
فيلم الغسالة من بطولة"محمود حميدة، هنا الزاهد، محمود الليثي، علي الطيب، شيرين رضا"، تأليف: عادل صليب، إخراج: عصام عبدالحميد.
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