ميرنا وليد - بيروت - يتابع العديد من جمهور الفنان المصري ​عمرو دياب​ كل ما يتعلق بأخبار الفنية وكذلك بيوميات عائلته ، لكن ابنته كنزي لها حيز كبير من هذه المتابعة نظراً لإثارتها الجدل بشكل مستمر بمنشوراتها التي جعلتها محط أنظار الجميع.

وكانت كنزي قد نشرت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً نهاية الشهر الماضي أي في 22 أبريل، يظهرها وهي تقف على حافة أحد الأكواخ المشيدة في منطقة حرجية وتتأرجح متمسكة بحبل مثل طرزان وارتدت شورت قصيراً وتوب بيضاء.

لكن ​كنزي دياب​ اليوم اعتمدت إطلالة غريبة فشاركت محبيها وأصدقائها في صفحتها على أحد مواقع تبادل الصور والفيديو وهي مرتدية بدلة واسعة Off Size باللون الموف واعتمدت على الشعر المتموج والمكياج البسيط، وجلست على مقعد مخصص للحديقة ووراءها بدت مزهرية فيها زهور بيضاء وعلقت عليها :"أنا أرتدي بدلة لتناول الإفطار" أي الوجبة الصباحية"، واستغرب بعض المعلقين عدم صيامها فيما أشاد الكثيرون بإطلالتها معبرين عن إعجابهم بها، وجاءت أبرز التعليقات: بدلة ​فطوطة​ , ايه البدلة دي , قمر في أي حاجة".



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كانت هذه تفاصيل خبر كنزي عمرو دياب تثير ضجة بملابس غريبة وتتأرجح بالشورت كـ طرزان -بالصورة والفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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