أحمد مكي يشارك متابعيه بصورة له من أمام المسجد النبوي الشريف

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري ​أحمد مكي​ متابعيه بصورة التقطها على طريقة السيلفي يظهر في خلفيتها المسجد النبوي الشريف وعلق عليها :"من أمام المسجد النبوي الشريف اللهم اكتب للجميع زيارته".

ويعود أحمد مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، وبدأ تحضيرات فيلمه الجديد ويحمل اسما مؤقتا "مفيش مشكلة" ومن المقرر أن ينطلق تصويره بعد موسم عيد الفطر المقبل، ويجري صناع العمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين فيه.

وكانت آخر مشركة سينمائية لـ مكي في فيلم "سمير أبو النيل" الذي لم يحقق النجاح المتوقع وقتها، أما آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" شارك في بطولته، دينا الشربيني و بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وانتصار، ومحمد أسامة أس أس، وويزو، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وآخرين، وهو من تأليف أحمد محي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي، وإخراج هشام فتحي.

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