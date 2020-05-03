ميريام فارس تشارك جمهورها بتحضيرات عيد ميلادها وتستعرض فساتينها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ اليوم الأحد الموافق فيه 3 أيار/مايو بعيد ميلادها.

وقد نشرت ميريام لهذه الغاية مقطعاً مصوراً من تحضيرات الاحتفال وبدت البالونات باللون الزهري ووثقت كلمتي "Happy Birthday Myriam" مرسومة بعد ألأوان على أوراق معلقة على حائط المطبخ فيما بدت أيضاً أطباق من الطعام وعلقت عليه :"لدي أسعد المساعدين على الإطلاق"، في إشارة إلى ابنها جايدن، إذ تبدو أحرف الكلمات مرسومة كل حرف بلون.

إشارة إلى أن ميريام كانت استعرضت خزانتها من الثياب وعرضت العديد من فساتينها مع أحذية مناسبة واستفتت جمهورها بشأنها في مقطع فيديو من منزلها، وبدت في الخلفية خزانة كبيرة من القبعات وعي يسارها خزانة أحذية أيضاً.

إشارة إلى أن ميريام فارس مولودة في 3 أيار/مايو 1983 أي أنها أتمت اليوم أعوامها الـ37.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ ميريام عيد ميلاد سعيداً والعمر الطويل والنجاح الدائم.

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