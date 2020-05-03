هيفا وهبي: تحية لكل صحافي وإعلامي ومراسل حرّ

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ ب​اليوم العالمي لحرية الصحافة​، بتوجيهها تحية لكل صحافي وإعلامي ومراسل حر، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت وهبي:"ب اليوم العالمي لحرية الصحافية، تحية لكل صحافي وإعلامي ومراسل حرّ بينقل كلمة الحق بضمير ومسؤولية رغم كل الضغوطات والقمع اللي ممكن يتعرّضلن نعم للكلمة الحرة والقلم النزيه بوجه الفساد".

ومن ناحية أخرى، كانت أثارت وهبي مؤخراً الجدل، بسبب رسالة نشرتها وجاء فيها: "ليه بتدخلوني بقصة مش قصتي؟ الخطة فاشلة. نفسك تساعدك إنتو أحرار ببعض. بس أنا سيرتي مش هتغطي عل فضيحة أم جلاجل ولا الجرصة أم حناجل. أنا بابا يلا".

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