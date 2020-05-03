100 مليون دولار مقابل 120 دقيقة… مايكل جوردن يرفض العرض المغري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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وقال وكيل أعمال سابق للأسطورة ديفيد فولك، الأحد، إنه “رفض مبلغ هائلا من المال من أجل الظهور لمدة ساعتين فقط، مقابل الظهور في حدث ما لم يكشف عنه”.

وأضاف فولك، “عرضت عليه صفقة قبل ثلاث سنوات تقضي بحصوله على 100 مليون دولار، وكل ما عليه القيام به، إلى جانب استخدام اسمه وصرته، الظهور لمدة ساعتين في هذا الحدث، لكن رفض”.

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ولم يدل فولك بأي تفاصيل إضافية عن هذه الصفقة وطبيعة الحفل والجهة التي قدمت العرض.

وقال، “لقد كان ناجحا للغاية وكان عرض (100 مليون دولار) فرصة له، تتيح له القيام بكل ما يريده. أنا فعلا معجب به. إنه يختار بعناية كل الأشياء التي يريد المشاركة فيها”.

وتتصدر جوردان عناوين الصحافة الأميركية الشهر الماضي، بعد عرض فيلم وثائقي عن حياته حمل اسم “الرقصة الأخيرة”، وجذب ملايين المشاهدات عبر الإنترنت.