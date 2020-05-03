كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. سلوى عثمان: رد فعل الجمهور على البرنس أبهرني.. ويسرا سبب مشاركتي في خيانة عهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الفنانة سلوى عثمان، تميزت في تقديم أدوار الأمومة، وعرفت بعشقها للفن منذ طفولتها، حتى أصبحت من أهم الفنانين الموجودين على الساحة الفنية، كما أنها تحرص دائمًا على التنوع في الشخصيات التي تقدمها، فتقنعك جيدًا بكل شخصية تقوم بها.

وتحدثت سلوى عثمان، ل"الخليج 365 الفني" عن مشاركتها في مسلسل "البرنس"، وعن مسلسل "خيانة عهد"، وعن أقرب الاعمال لقلبها، إلى نص الحوار...

في البداية نهنئك على مسلسل البرنس..مالذي جذبك للمشاركة فيه؟

لعدة أسباب منها إعجابي الشديد بالسيناريو الجيد الذي كتبه المخرج العبقري محمد سامي ويناقش من خلاله العديد من المشاكل الأسرية الواقعية، بالأضافة إلى أن الفنانين المشاركين في المسلسل جميعهم أبطال ونجوم كبار، ومحمد رمضان فنان موهوب وجميع الأعمال التي قدمها حققت مستوى عالي من النجاح.

كيف كانت كواليس العمل في ظل انتشار فيروس كورونا؟

عقمنا موقع التصوير بالكامل، بالإضافة إلى تعقيمنا أيضا باستمرار، بجانب حرص كل منا على سلامته الشخصية، واستخدام المواد المطهرة، واتذكر اثناء تصوير مشهد في المحكمة قام الفريق الطبي بتعقيمها اكثر من مرة.

هل واجهت صعوبات أثناء تصوير المسلسل؟

جميع المشاهد كانت جيدة، ولكن الصعوبة كانت تكمن فى المشاعر، خصوصًا وإنني أجسد شخصية أم لذلك كان هناك مشاهد بها ردود أفعال قوية للغاية وعميقة، وتحتاج لمجهود كبير فى إخراجها، وحاولت بكل طاقتي أن أتقنها حتى استطيع إيصالها للجمهور بصدق.

ما اكثر مشهد أثر فيك أثناء التصوير؟

جميع مشاهد المسلسل أثرت فيا خصوصًا انني اجسد شخصية ام فكثير من المشاهد كانت تعتمد على المشاعر.

هل تابعت الانتقادات التي وجهت لفريق عمل المسلسل بعد انتشار صورة لهم اثناء احتفالهم بانتهاء تصوير المسلسل؟

اولًا انا لم اكن موجودة معهم اثناء هذه الصورة، ثانيًا هذا ليس احتفال وكل ما في الحكاية أن فريق العمل انتهى من تصوير المسلسل وكان يشعر بالسعادة فوقف جميع ابطال العمل لأخذ صورة تذكارية مع بعض، فلا أحد يقصد أن يكسر التعليمات أو يعمل حاجه ضد نفسه.

ما رأيك في ردود فعل الجمهور على شخصيتك؟

سعيدة جدًا بردود الأفعال التي تلقيتها على شخصيتي في مسلسل "البرنس" فانا راهنت على نجاح المسلسل منذ قراءة السيناريو للمخرج العبقري محمد سامي.

ما الذي جذبك للمشاركة في " خيانة عهد"؟

السبب الكبير وراء مشاركتي في مسلسل "خيانة عهد" هي النجمة الكبيرة يسرا التي تمتلك تاريخ فني كبير، بالأضافة إلى أن الفنانين المشاركين في المسلسل جميعهم أبطال ونجوم كبار، أيضًا إعجابي الشديد بالمنتج جمال العدل والمخرج عبد العزيز الذي يعتبر من اهم المخرجين على الساحة الفنية حاليًا.

هل واجهت صعوبات أثناء التصوير؟

إطلاقًا، فجميع المشاهد كانت جيدة ومريحه.

ماذا عن كواليس العمل؟

سعيدة جدًا بهذه الكواليس لأنني بشتغل مع نجوم كبار بحبهم وعندما أجلس معهم أشعر وكأني وسط عائلتي الحقيقية.

كيف نظمت وقتك بين المسلسلين؟

عندما عرض عليا مسلسل "خيانة عهد" كنت أنهيت جزء كبير من مشاهدي في مسلسل "البرنس" فكان سهل تنظيم الوقت بينهم.