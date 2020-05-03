كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تامر سمير لـ"الخليج 365 الفني": تجربتي في ''القمر آخر الدنيا" جميلة.. وأتمنى تقديم شخصية الصحابي "أبو ذر الغفاري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تامر سمير هو فنان شاب استطاع أن يخطف الأنظار إليه من خلال عدة أعمال سابقة منها مشاركته في فيلم "كلم ماما"، و"علمني الحب" مع مدحت صالح، و"أشتاتا أشتوت" من إخراج عمر عبد العزيز، ومسلسل "نجمة الجماهير" مع إلهام شاهين، وخطف الأنظار إليه هذا العام بعمله الرمضاني "القمر آخر الدنيا".

وأجرى "الخليج 365 الفني" حوارًا مع الفنان الشاب تامر سمير، للحديث معه عن تجربته في المسلسل وكيف تم اختياره للدور ورأيه في سباق الدراما الرمضانية هذا العام، والى نص الحوار،،

في البداية، حدثنا عن تجربتك في مسلسل القمر أخر الدنيا؟

تجربتي في المسلسل جميلة جداً، وأقدم دور مهندس حياته بها أزمات كثيرة توفى والده في الاستنزاف وترك مدينة بورسعيد وعاش في القاهرة عند خالته ثم عاد مرة أخرى برفقة والدته فقط ويرعاها لأنها مريضة.

كيف جاء ترشيحك في مسلسل القمر أخر الدنيا؟

ترشيحي جاء عن طريق بشرى والأستاذ تامر حمزة وهو زميل وصديق ليا منذ زمن.

ما الذي جذبك للمشاركة في هذا المسلسل؟

أعجبت كثيراً بالدور وقمت بحلاقة شعري خصيصا لهذا العمل، وأحببت فكرته وأنه يدعو الناس لمراعاة والدتهم وأن نود صلة الرحم التي نفتقدها.

هل واجهتك صعوبات أثناء التصوير في ظل أزمة كورونا؟

لم أواجه أي صعوبات، ولكن كنا حريصين جداً على ترك مسافات بيننا، ومرتدين الكمامات دائما نخلعها فقط أول ما المخرج يقول أكشن، الأستوديو معقم بالكامل، ونسلم بالذراع وليس بالكف ونأخذ حذرنا وننزل تاركين الأمر لله حتى نستطيع إسعاد المشاهدين.

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من من فنانين الزمن الجميل تمنيت العمل معهم؟

تمنيت العمل مع الاستاذ أحمد زكي الله يرحمه، وتمنيت العمل مع نور الشريف، ومحمود عبد العزيز، وأتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام، وبدايتي كانت مع مخرجين مهمين منهم يوسف شاهين، مجدي أحمد علي، علاء عبد الخالق استاذي العظيم ربنا يديلوا الصحة ويشفيه عملت معه كثير، عمر عبد العزيز، أسامة فوزي الله يرحمه كان حلمي اني أشتغل معاه واشتغلت بالفعل وأخر فيلم كان ''بالألوان الطبيعية".

ومن من الفنانين الحاليين تتمنى العمل معهم؟

بالطبع أتمنى العمل مع جميع الزملاء، ومحب ككوميديان أحمد حلمي ومحمد هنيدي، وأشرف عبد الباقي، أحبهم كثيراً، وشاركت مع أحمد عز في أول فيلم له "سنة أولى نصب".

قدمت العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟

مشاركتي في فيلم "كلم ماما"، "علمني الحب" مع مدحت صالح، "أشتاتا أشتوت" وكان من إخراج عمر عبد العزيز، وشاركت في بداياتي في مسلسل "نجمة الجماهير" مع إلهام شاهين.

ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تقديم شخصية الصحابي "أبو ذر الغفاري" من أصحاب سيدنا النبي الذي تصدى له معاوية ثم نفي في الصحراء ومات وحيداً لأنه نصر الحق، وهذه الشخصية أهملت في التاريخ.

هل هناك أعمال جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

حالياً ليس لدي أعمال أحضر لها.