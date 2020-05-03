هكذا أصبح شكل الطفل الذي يظهر على علبة كندر الشهيرة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - العديد منا يحفظون جيداً الوجه الإعلاني للطفل الصغير على علبة شوكولاتة "كندر" الشهيرة من صنع شركة فيريرو الإيطالية، ولا شك أننا جميعاً نتذكر أليساندرو إيجر، ذلك الطفل المطبوعة صورته على غلاف تلك الشكولاتة منذ سنوات طويلة، والذي عمل لفترة طويلة مع تلك العلامة التجارية الشهيرة، وكان حينها بعمر الثالثة عشرة، وربما يتساءل الكثيرون حول كيف أصبح شكل هذا الطفل اليوم.

ومؤخراً عاد الحديث عن الشاب الإيطالي، إذ أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض مقاطع فيديو التي قام بنشرها لنفسه عبر حساباته الشخصية، والتي ظهر فيها لأول مرة على سجيته وهو ممثل بلباس امرأة أي ما يعرف بالإنجليزية "Drag Queen".

وتحدث أليساندرو، في إحدى لقاءاته أن هذه الطريقة هي جزء آخر منه واكتشف من خلال هذه التجربة أشياء جديدة عن نفسه دون التخطيط لذلك مسبقاً، لكنه أيد نفسه كثيراً بذلك للتعبير عن جزء آخر منه، واللافت بالأمر أن أليساندرو أفاد بأنه على علاقة مع فتاة تدعى مادالينا دوروفتي وهي تعمل بعروض الأزياء أيضاً، وغالباً ما تظهر إلى جانبه في الصور.

وأشار أليساندرو، إلى أن صديقته تدعمه وتشجعه على فعل ذلك، بل وتساعده بوضع مساحيق التجميل، وأن الـ "Drag Queen" لا علاقة له بالمثلية الجنسية، بل هو شيءٌ نابعٌ من الشخص، والفيديوهات المنتشرة أظهرت مدى جهل الناس بذلك الأمر، وكأنه "صفعةٌ في وجه الجهل والسطحية".

Advertisements

يُذكر أن أليساندرو إيجر ولد عام 1991، من أصل صربي ولكنه تجنس الإيطالية بعد انتقاله مع عائلته إلى كومو، وعمل بعروض الأزياء وطلب من قبل العديد من المصممين الذين قدم عروض أزياء لها على المنصة، مثل Moschino و Versace و Dolce & Gabbana.

كا ظهر كممثل عام 2008 على شاشة التلفزيون في مسلسل "The Band"، وقبل بضع سنوات قابله الكثيرون كمشارك في نسخة الإيطالية من برنامج تلفزيون الواقع "Pechino Express" عام 2017 حيث تنافس مع والدته في البرنامج.

وبالعودة إلى مصطلح "Drag Queen"،‏ فهم رجالٌ يرتدون الملابس النسائية ويتصرفون بأنوثة مبالغ فيها وفي أدوار نسائية لغرض الترفيه والتأثير الدرامي الكوميدي الساخر، ويستعمل هذا الفن عادة في الكوميديا، وقد برز هذا المصطلح في الفن سنة 1870 ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مع المثليين وثقافة المثليين عموماً.