أروى تعود إلى لبنان وسط دموع أبنائها بعد مشاركتها مع رامز جلال.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الإعلامية اليمنية أروى إلى منزلها في لبنان، وذلك بعد مرور شهور عليها وهي تصور برنامج "رامز مجنون رسمي"، وسط التزام تام منها بالحجر المنزلي في دبي بالإمارات نظرا لتوقف السفر بين الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعمت فرحة غارمة عقب دخولها منزلها، حيث استقبلها أبناؤها بالأحضان وسط دموع الفرح برؤيتها بعد غياب طويل، كما استقبلها زوجها بفرحة شديدة، حيث عبّرت له عن امتنانها الشديد على تحمله لفترة غيابها ومراعاته البيت طيلة فترة سفرها.

وشاركت أروى مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" رصدت خلاله رحلة عودتها من دبي إلى لبنان، وعلقت: "ناس كتيرة عارفة إني فضلت في دبي بعد تصويري لبرنامج رامز مجنون رسمي، ومقدرتش أرجع لزوجي وبنتي بسبب إغلاق المطارات".

وأضافت: "النهاردة، أنا رجعت الحمد لله، وحسيت إني اتعلمت كتير في الأزمة دي، شكرا لكل اللي ساعدوني، وعلى رأسهم، زوجي عمري وحبيبي، وشكرا لمتابعيني اللي لولا دعواتهم، كنت لسه بعيدة عن بيتي، أحبكم موت".

وانهالت التعليقات عليها متعاطفة معها لتهنئها بعودتها لأسرتها : "الحمد لله على سلامتك والله لا يحرمكم من بعض يا رب"، و"الله لا يبعدك عن بنتك ولا زوجك وغيمة ومرت بإذن الله"..

ولفتت طريقة سلام أروى على المساعدة لهم في المنزل نظر المتابعين حيث علق أحدهم: "الحمد لله على سلامتك أكتر حاجة لفتت نظري هو سلامك على البنت اللي بتساعدكم في البيت بجد احترمتك أوي.. ربنا يخليكم لبعض".

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وأثار إظهار أروى للطائرة الخاصة غضب بعض المتابعين واعتبروها نوعا من التباهي، حيث علق أحد المتابعين: "التباهي بالطيارة الخاصة.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. حسبى الله ونعم الوكيل.. ما تعلمتم من كورونا".

ومن المعروف أن الإعلامية أروى شاركت في برنامج "رامز مجنون رسمي" مع الفنان المصري رامز جلال الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان على قناة "إم بي سي مصر"، وتعتمد فكرة البرنامج على إقناع الضيف أن البرنامج تقدمه أروى ويعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف".

وتبدأ أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات مختلفة ، الثالثة تكون صورة رامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.

وأثار برنامج "رامز مجنون رسمي"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حتى قررت نقابة الإعلاميين المصرية منع ظهور الفنان رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل العاصمة المصرية، لحين توفيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني رامز مجنون رسمي، الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر.