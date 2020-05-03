شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إيده مع أبانوب ولا عمره يبات مغلوب.."بير العبد" قصيدة للشاعر محمد بهجت..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الشاعروالكاتب الصحفى محمد بهجت قصيدة جديدة تأثرا بحادث بير العبد وتعبيرا عن تضحيات جنود وضباط القوات المسلحة فداءً للوطن والمواطنين وصلابتهم فى مواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض سيناء . وعبر بهجت فى قصيدته التى حملت عنوان " سواقى الدم بتنادى فى بير العبد" عن الحرب التى يواجهها رجال القوات المسلحة فى سيناء بقوة وبسالة وعن الأطماع التى تواجه سيناء عبر العصور من الهكسوس إلى الصهاينة ثم جماعة الإخوان الإرهابية، وتصدى رجالنا لهذه الحرب وتضحيتهم بدمائهم الغالية حتى يحافظوا على تراب سيناء. وإلى نص القصيدة : سواقى الدم بتنادى فى بير العبد نموت وتعيشي يا بلادى ونوفى العهد فداكى عمرى وولادى شباب الورد دماهم سينا تحضُنها بتروى الأرض وتصونها ومصر تشيلكوا فى عيونها وتوعدكم بيوم الرد سواقى الدم سيالة بقى لها سنين ومصر جنودها رجالة وفدائيين كنانة الله فى ارض الله هِنا موسي كليم الله وعيسي نورت بخطاه Advertisements وأحمد ايده مع أبانوب ولا عمره يبات مغلوب وجيش الحق مايخافشي من الخاينين دماهم سينا تحضُنها بتروى الأرض وتصونها ومصر تشيلكوا فى عيونها وتوعدكم بيوم الرد سواقى الدم فى سينا قدَر مقدور ومين قال اننا نسينا حروب وعبور ومن هكسوس على صهاينة جماعة مجرمة وخاينة تبيع الدين عشان دنيا و أما الشهدا أساميهم حروف من نور دماهم سينا تحضُنها بتروى الأرض وتصونها ومصر تشيلكوا فى عيونها وتوعدكم بيوم الرد

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