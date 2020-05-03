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أحمد إيده مع أبانوب ولا عمره يبات مغلوب.."بير العبد" قصيدة للشاعر محمد بهجت..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الشاعروالكاتب الصحفى محمد بهجت قصيدة جديدة تأثرا بحادث بير العبد وتعبيرا عن تضحيات جنود وضباط القوات المسلحة فداءً للوطن والمواطنين وصلابتهم فى مواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض سيناء .

 

 

وعبر بهجت فى قصيدته التى حملت عنوان " سواقى الدم بتنادى فى بير العبد" عن الحرب التى يواجهها رجال القوات المسلحة فى سيناء بقوة وبسالة وعن الأطماع التى تواجه سيناء عبر العصور من الهكسوس إلى الصهاينة ثم جماعة الإخوان الإرهابية، وتصدى رجالنا لهذه الحرب وتضحيتهم بدمائهم الغالية حتى يحافظوا على تراب سيناء.

 

وإلى نص القصيدة :

سواقى الدم بتنادى

فى بير العبد

نموت وتعيشي يا بلادى

ونوفى العهد

فداكى عمرى وولادى

شباب الورد

دماهم سينا تحضُنها

بتروى الأرض وتصونها

ومصر تشيلكوا فى عيونها

وتوعدكم بيوم الرد

سواقى الدم سيالة

بقى لها سنين

ومصر جنودها رجالة

وفدائيين

كنانة الله فى ارض الله

هِنا موسي كليم الله

وعيسي نورت بخطاه

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وأحمد ايده مع أبانوب

ولا عمره يبات مغلوب

وجيش الحق مايخافشي

من الخاينين

 

دماهم سينا تحضُنها

بتروى الأرض وتصونها

ومصر تشيلكوا فى عيونها

وتوعدكم بيوم الرد

 

سواقى الدم فى سينا

قدَر مقدور

ومين قال اننا نسينا

حروب وعبور

ومن هكسوس على صهاينة

جماعة مجرمة وخاينة

تبيع الدين عشان دنيا

و أما الشهدا أساميهم

حروف من نور

دماهم سينا تحضُنها

بتروى الأرض وتصونها

ومصر تشيلكوا فى عيونها

وتوعدكم بيوم الرد

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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