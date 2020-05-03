شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش ناعية المطرب "إيدير": أسطورة جزائرية لن تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة نسرين طافش، الفنان الجزائرى إيدير، الذي توفى أمس السبت، بعد صراع مع المرض، وغردن نسرين عبر حسابها على تويتر، قائلة:""إيدير.. أسطورة جزائرية لن تتكرر .. السلام لروحك.. الله يصبر ذويه و محبيه ".



نسرين طافش

نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المطرب الجزائري الكبير "إيدير" الذي توفى الليلة الماضية.

وقال الرئيس تبون - في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي فجر اليوم الأحد - "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيًا إيدير، أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية، وبهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".

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وتوفي المطرب الجزائري ايدير واسمه الحقيقي حميد الليلة الماضية بأحد مستشفيات (باريس) عن عمر ناهز 71 عاما، إثر مرض ألزمه الفراش في الأونة الأخيرة.

وولد إيدير عام 1949 بقرية ايت لحسن بولاية تيزي وزو (شمال شرق) و اظهر اهتماما بالفن والطرب منذ الصغر حيث بدا تعلم العزف على الجيتار مع متابعة دارسته في تخصص الجيولوجيا .

وبدأ الفنان الراحل مشواره الغنائي عام 1973 واشتهر بأغنية "ابابا ينوبا" المستمدة من الاساطير و التراث القبائلي تبعتها اغاني أخرى لا تقل شهرة و شعبية قادته إلى العالمية منها "ازواو سمندل اوراغ " و "اسندو " وقد أصدر أخر ألبوماته عام 2017.