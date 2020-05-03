شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى فيلسوف مسلسل "ليالينا 80" ويتألق فى دور الزوج والعم والشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم خالد الصاوى في مسلسل "ليالينا 80" مع عدد كبير من النجوم، والذى يعرض حصرياً على شاشة الـ cbc، وتألق في دور الأخ الأكبر للنجم إياد نصار "هشام" والذى يدعى "جلال أرسطو"، فهو فيلسوف المسلسل، حيث لفت أنظار المشاهدين له منذ عرض الحلقة الأولى.

وظهرالصاوى بثلاث شخصيات مركبه في وقت واحد فهو الأخ والسند الأكبر لشقيقه "هشام" إياد نصار، و"العم الحنين" لابنة أخيه "رنا رئيس" جميلة الذى يقف بجانبها بعد إصابتها بالعمى بعد ما تعرضت لحادث سير ومساندتها لتخرج من حالة الاكتئاب، كما يظهر بدور الزوج الرومانسي والذى لا ينسى زوجته أبداً بعد وفاتها وتجسدها "نورهان"، ويمرض بعد وفاتها ويصاب بمرض خطير ممكن أن يصل به إلى الإنتحار، لذلك يحاول شقيقه أن يأخذه للعيش معه في الحلقات السابقة من المسلسل حتى لا يظل وحيداً.

واستطاع خالد الصاوى المزج بين أكثر من شخصية في نفس واحد بسلاسة وصدق لذلك دخل قلب المشاهد منذ اللحظة الأولى وهو يرقص مع زوجته "نورهان"، وبعدها يظهر عليه ملامح الهوس والجنون فهو السهل الممتنع في أدائه لشخصيه "جلال أرسطو".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

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