شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أعمال فنية لن ننساها جسدت انتصارات حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم العاشر من شهر رمضان الموافق 3 مايو، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى هزم فيها جنودنا البواسل العدو الإسرائيلى، وذلك وفقا لقيامها بالتاريخ الهجرى في يوم العاشر من رمضان سنة 1393 هجرياً و 6 أكتوبر 1973 ميلاديأ.

وكان جنود وضباط القوات المسلحة المصرية يحاربون أثناء صيامهم بشهر رمضان المبارك حتى حققوا الانتصار في الحرب ، لذلك إحياء لهذه المناسبة السعيدة سنرصد لكم أهم أفلام السينما المصرية التي جسدت ذكرى العاشر من رمضان فى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

تدور قصة الفيلم حول " فاطمة " التي يحبها " محمد " ولكن عباس سيقوم بالاعتداء جنسيا عليها ، ثم يستدعى محمد من قبل الجيش المصرى يوم العاشر من رمضان سنة 1393 هجريا للمشاركة في حرب أكتوبر المجيدة ويقرر محمد ان يحتفظ برصاصة حتى يحقق الانتصار في الحرب ويعود لينتقم من عباس ويثار لفاطمة ليتزوجها في النهاية.

الفيلم بطولة كل من الفنانين " محمود ياسين ، نجوى إبراهيم ، عبد المنعم إبراهيم " ، تأليف احسان عبد القدوس ، اخراج حسام الدين مصطفى.

فيلم الوفاء العظيم

تدور أحداث الفيلم حول "صفوت" الذى تربطه قصة حب قوية بـ "ولاء" نجلاء فتحى ، إلى أن تقوم حرب اكتوبر عام 1973 في يوم العاشر من رمضان ويستدعى "صفوت" من قبل الجيش المصرى كضابطا لجيش من الجنود المصرية وتنتظر عودته "ولاء"، ثم ينتصر الجيش المصرى فى الحرب وينتهى الفيلم بزواج "صفوت" من "ولاء".

Advertisements

فيلم أبناء الصمت.. قصص إنسانية على هامش الحرب

تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة كفاح ضباط وجنود الجيش المصرى منذ فترة النكسة عام 1967 وحرب الاستنزاف حتى قيام حرب أكتوبر في العاشر من رمضان في عام 1973 وينتهى الفيلم باستشهاد جميع الجنود والضباط المقاتلين في الحرب .

والفيلم بطولة كل من الفنان محمود مرسى ، ميرفت أمين ، نور الشريف ، مديحة كامل ، احمد زكى ، تأليف مجيد طوبيا ، اخراج محمد راضى.

فيلم العمر لحظة.. قصة صحفية على الجبهة

الفيلم إنتاج 1978 وبطولة أحمد مظهر، محمد خيرى، أحمد زكى، ناهد شريف، وألف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار بليغ حمدى، وكتب قصته الأديب يوسف السباعى، وإخراج محمد راضى، وتدور الأحداث حول صحفية تتجه للعمل التطوعى وتتعرف على مجموعة من الجنود، وتعرف عن قرب قصصهم الإنسانية، حتى تنشب حرب أكتوبر.