شكرا لقرائتكم خبر عن صورة بـ1000 كلمة.. أطفال يتابعون مسلسل "الاختيار" وبطولات الشهيد المنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة رمضانية هادئة تجمع أطفال أسرة مصرية أمام شاشة التليفزيون فى جلسة ترفيه بعد تناول وجبة الإفطار، لكن ما تابعوه على الشاشة الصغيرة لم يكن برنامجًا ترفيهيًا أو فيلم رسوم متحركة يناسب أعمارهم الصغيرة، بل كان مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، ويجسد حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

ولم يمر هذا المشهد المبهج على الأسرة التى وثقته بصورة توضح تركيز الأطفال الشديد مع أحداث المسلسل الذى يقدم لهم المثل الأعلى والقدوة الواجب اتباعها فى حب الوطن والمجتمع والعمل على مساعدة الآخرين، وجميعها صفات برزت فى الجانب الإنسانى لتناول شخصية العقيد الشهيد أحمد المنسى، ضمن أحداث المسلسل.

انتشرت صورة الأطفال وهم يتابعون مسلسل "الاختيار" على شاشة التليفزيون، عبر صفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وسط إشادات واسعة بالرسالة التى يحتويها المسلسل لتوعية الأطفال والشباب وإنقاذهم من خطر الإنسياق وراء إغراءات وأكاذيب الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

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وتعليقًا على الصورة الرائعة لمتابعة الأطفال لأحداث مسلسل "الاختيار" وتركيزهم مع بطولات الشهيد أحمد المنسى، كتب متداولو الصورة فى تعليقاتهم عليها، جملة واحدة تناقلوها عن بعضهم البعض: "لو المسلسل ده اتصرف عليه مليار جنيه مش خسارة فى إنقاذ وعى جيل من الضياع فى ظلام الفكر المتطرف".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المتابعة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.