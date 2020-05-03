شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اللقاء الأول بين رضوان وأخوته بعد الحادث فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى أحداث الحلقة الـ9 من مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان وننشر مشهد اللقاء الأول بين "رضوان" محمد رمضان وأخوته "فتحى" أحمد زاهر و"عبير" رحاب الجمل، وإدوارد داخل المستشفى لزيارته بعد الحادث، لكى لا يشك أحد بأنهم من فعلوا ذلك الحادث ومحاولة قتلهم والذى تسبب في قتل زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه سيف والمسلسل يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة dmc، يومياً والعمل من إنتاج سينرجى.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش ومحمد أحمد ماهر.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.