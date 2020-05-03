شكرا لقرائتكم خبر عن وحشونى أغلى الناس.. عمر الشريف وأحمد رمزى ومادلين طبر فى صورة من 13 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة مادلين طبر، ذكرياتها فى تصوير مسلسل "حنان وحنين" الذى عرض عام 2007، ببطولة النجمين الراحلين أحمد رمزى وعمر الشريف، إخراج وتأليف الراحلة إيناس بكر.





ونشرت مادلين، عبر حسابها على انستجرام، صورة مع النجمين أحمد رمزى وعمر الشريف، صحبتها بتعليق: "وحشونى من مسلسلى معاهم حنان وحنين لأغلى الناس، كمان الله يرحمها إيناس بكر صديقتى".

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من ناحية أخرى، تنتهى الفنانة مادلين طبر من تصوير دورها فى مسلسل "القمر أخر الدنيا" حيث تجسد فى العمل دور "فايزة" وهى زوجه لسفير سابق يغضب من ابنته التى تجسد دورها ساندى وذلك لأنها تزوجت بدون موافقته، وتقدم مادلين دور الأم الحنونة لساندى وزوجة السفير صبرى عبد المنعم التى تحاول تقريب وجهات النظر بين الزوج الكبير فى السن وبين ابنته.

مسلسل "القمر أخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسي، ويشارك فى بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذى يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته .

يشار أن مسلسل حنان وحنان، قام ببطولته عمر الشريف، أحمد رمزى، سوسن بدر، مادلين طبر، مديحة حمدى، عايدة رياض، حنان سليمان، أحمد عزمى، لطفى لبيب وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج إيناس بكر، وتدور أحداثه حول "رؤوف" مهندس مصرى هاجر إلى أمريكا بعد فشل قصة حبه الأول ورفضه من قبل أهل حبيبته حنان. وعلى مدار الأحداث التى تصور 30 عامًا فى حياة هذا المهندس، يلمس المشاهد حنينه لحياته فى مصر رغم زواجه وإنجابه لابنته الوحيدة التى يصحبها إلى مصر بعد وفاة والدتها، حيث يتجدد حبه الأول بحنان.