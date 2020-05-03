شكرا لقرائتكم خبر عن عهدى صادق.. عم مسعد يعود بعد غياب فى "الفتوة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان عهدى صادق للدراما هذا العام في رمضان، بمشاركته في مسلسل "الفتوة " بدور"عم مسعد"، الذى يعمل مع "حسن الجبالى"، الذى يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، ويعمل معه في محل النحاس.

ويطل علينا فى رمضان بوجهه البشوش المتفائل، بعد فترة كبيرة من الإنقطاع عن الظهورالفني ، بعد إبداعه في أدوار كثيرة مثل مسلسل ليالى الحلمية ، و زيزينيا وغيرها من الأدوار التى أمتعنا بها خلال مشواره الفنى.

و"عم مسعد" هو الناصح الأمين "لحسن الجبالى" ، عندما أخبره "حسن" بحيرته الشديدة بموضوع الكنز الذى وجده ، لم يفرح ويهلل ، بل كان رد فعله غير متوقع ، أخبره أن يتخلى عنه بقوله : "اسمع الكلام يابنى واقصرالشر، ما هو واحدة من الاتنين ، ياترمى الكنز فى النيل، يا ترمى كلامى ورا ظهرك، وساعتها المكتوب هانشوفه كلنا .

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مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته النجوم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة ونجلاء بدر.