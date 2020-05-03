شكرا لقرائتكم خبر عن مكنتش عارف إنك هاتدفنى قبلى..محمد رمضان يتسبب في بكاء مشاهدى مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب النجم محمد رمضان في بكاء جمهوره ومتابعيه خلال شخصية "رضوان البرنس" ضمن أحداث الحلقة الثامنة والتاسعة من مسلسل "البرنس" الذى يعرض على قناتى dmc ، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بسبب الأحداث التي لمست قلوب المشاهدين، بعد عدم استطاعته حضور دفن جثمان زوجته "لبنى" التي تجسدها نجلاء بدر، وابنه "سيف"، كما نال تعاطف المشاهدين بسبب محاولات أشقاءه قتله أكثر من مرة بسبب وصية والده التي تضمنت بيع المنزل لـ "رضوان البرنس" وحرمان أشقاءه من الميراث.

وتوعد "رضوان البرنس" محمد رمضان خلال الحلقة التاسعة من المسلسل، المتسبب في قتل زوجته وابنه إذا كان حادث مدبر وإن لم يكن قضاء وقدر، ولكنه تسبب في بكاء الجمهور، بعد أن هرب من المستشفى وذهب إلى المقابر لزيارة والده وزوجته وابنه.

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ووجه حديثه في البداية لزوجته، بأنه كان سيعوضها عن كل شيء وإنه بالفعل كان يحبها وإنها أغلى حاجة في حياته، كما وجه حديثه بعد ذلك لابنه وهو ما تسبب في دموع كل من يشاهد المسلسل، ففي إحدي المشاهد السابقة اصطحب محمد رمضان ابنه لزيارة والده بعد وفاته، وأخبر نجله بأن لا ينساه عندما يموت ويأتي لزيارته كما فعل هو، ولم يكن يعلم بأن ابنه هو الذى سيموت وسيقوم "رضوان" بزيارته قائلا، "مكنتش عارف إنك هاتدفن قبلى"، وهى الجملة التي أبكت كل متابعى المسلسل.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.