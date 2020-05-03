شكرا لقرائتكم خبر عن يارا بعد شهر من الحجر المنزلى:" إيه أكتر مكان اشتقتوا تروحوه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت يارا جمهورها صورة جديدة لها، بعد شهر في الحجر المنزلى، عبر حسابها على تويتر، وكتبت يارا، قائلة:" بعد شهر في الحجر المنزلي أو أكتر كمان ولما تتحسّن الأمور إن شاء الله شو أكتر مكان اشتقتوا تروحوه".



يارا

تحاول الفنانة يارا تسلية وقتها في الطبخ خلال الحجز المنزلى، كما تقدم وصفة جديدة كل يوم لجمهورها من مطبخها، كوصفة طريقة عمل البيتزا والكوكيز.

طلبت الفنانة يارا من جميع المواطنين الجلوس في المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة:" جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبيرطارق أبو جود وإن شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّي مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

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كما أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وذلك تجنبا للإصابة بأى فيروسات، وانتقالها للجسم، على خلفية انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، ونشرت يارا عبر حسابها على تيك توك، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وعلقت في الفيديو قائلة "أهم شيء طريقة غسل اليدين ..لما نرجع من برة أو نستعمل أي شي .. كتير مليح .. بالصابون .. بجميع الطرق.. بناخد وقتنا"

يذكر أن يارا في شهر فبراير الماضى شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، الفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي، وآخرون.

وكانت يارا قد أحيت برفقة المطرب اللبنانى مروان خورى، والنجمة اللبنانية كارول سماحة وحفلاً غنائيًا، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود.