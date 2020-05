شكرا لقرائتكم خبر عن بتدور فى دفاترها القديمة..شوف صورة كريسى ميتز من سنين "أيام الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كريسي ميتز قررت أن تنتهز فرصة تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا و تبحث في أرشيف صورها القديمة التي تضم آلاف الصور مع عدد من أصدقائها المقربين .

نشرت كريسي ميتز البالغة من العمر ( 39 عاما ) عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة قديمة لها جمعتها بأحدي صديقاتها ، حيث أكدت ميتز بتعليق علي الصورة أنها كانت السنة الأولي لها في لوس أنجلوس .

Advertisements

وقد تفاجئ الكثيرين بالتغير الواضح في شكل كريسي ميتز فكانت بالصورة القديمة ذات الشعر المجعد الأسود، وقد حصدت الصورة أكثر من 38 ألف likes خلال يوم واحد فقط .



كريسي ميتز

من جهة أخري اجتمع سترلينج كي براون و ماندي مور و كريسي ميتز وغيرهم من أبطال فريق عمل المسلسل الرومانسي " This Is Us " و ذلك عبر تطبيق " ZOOM " ، و نشرت كريسي ميتز عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة من الجلسة الحوارية " الودية " لأبطال المسلسل ، و علقت ميتز علي الصورة التي نشرتها فكتبت : " التكنولوجيا هنا تجلب الفرح والامتنان.. سعيد جدا لرؤية هذه الوجوه الجميلة " .