شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يواصل تصوير "النهاية" فى حلوان .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم يوسف الشريف تصوير مشاهده الداخلية فى مسلسله "النهاية" الذى يعرض حالياً طوال أيام شهر رمضان على قناة on، بحلوان اليوم الأحد، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وأخرون من النجوم، حيث يودع بلاتوه تصوير المسلسل نهاية شهر رمضان، كما يواصل المخرج ياسر سامى مونتاج الحلقات أول بأول وتسليمها للجهة المنتجة وهى سينرجى.

وكانت أحداث الحلقة 9 من المسلسل تكشف ومعلومات جاء في مقدمتها مشهد المهندسة رضوى "ناهد السباعي" وهي تشتكي لزميل لها في العمل من نظرات الناس لها ووضعها أمامهم ولكن يكشف لها زميلها أنه تمت سرقة وعي المهندس "زين".. ولذلك فهو ليس هو أي أن تصرفاته لا تحسب عليه ولكنها تؤكد له أنها لن تضحي مطلقًا من أجله.

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السيد مؤنس "أحمد وفيق" يسأل عن بيانات من يعيشون منذ 50 سنة وذلك بعدما وجد صورة قديمة في دكان الريس عزيز ويبحث عن مكان زين من خلال المسح الحراري لكنه يجد إنذارًا غريبًا يكشف له أن هناك تعطيلا لأجهزة الدرون، وفي نفس الوقت يصل الريس عزيز وسعادة للروبوت زين لكن قوات الأمن تصل إليه في أسرع وقت وتقبض عليه ويهرب الريس عزيز ومساعده من الأمن ويصاب سعادة في ذراعه.

عمرو عبد الجليل يخرج من تحت الأرض بمخزنه سلاح ضخم يضعه في سيارته ويقودها خارج منزله ويذهب لمولد طاقة ويصوب إليه سلاحه لتفجيره.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما .