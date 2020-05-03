شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتألق فى أغنية "ملناش إلا بعض" ضمن الحلقة التاسعة من "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المطرب أحمد سعد فى الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس" الذى حقق نجاح كبير حتى الآن ويخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى الحالى أغنية جديدة ضمن الأحداث تحمل اسم "ملناش إلا بعض" عندما خرج رمضان من المستشفى بدون علم الدكتور وزار زوجته "لبنى" الشخصية التى قدمتها الفنانة نجلاء بدر وابنه فى المقابر بعد تعرضهم لحادث وتوفاهم الله ونجا رمضان من الحادث هو وابنته وتألق فيها أحمد سعد كعادته وحازت على إعجاب الكثيرين .

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ويشارك المطرب أحمد سعد خلال عدد كبير من الأغانى ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناتى dmc وdmc دراما، حيث يصل عدد أغانيه إلى 7 يتم توزيعهم خلال الحلقات، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى، وتحمل أسماء الأغانى: "ما لناش إلا بعض"، "بقى دولا من دمى"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.