لأول مرة هند صبرى تخوض تجربة تقديم البرامج على اليوتيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة تخوض الفنانة هند صبرى تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج يحمل اسم "مش مسلسل هند صبرى" ويذاع على موقع الفيدوهات الشهير "اليوتيوب" .
وظهرت من خلاله بشكل مختلف وتهتم بالمواضيع الانسانية عن طريق التواصل مع الأشخاص، حيث كانت الحلقة الأولى عبارة عن تواصل بين هند وبين عروسين تسببت الكورونا فى عدم إقامة حفل زفاف أو شهرعسل لهم، وقدمت لهم هند مفاجأة تتمثل في دخول المطرب" أبو" معهم في المحادثة.
هند كانت من المفترض أن تخوض السباق الرمضانى الحالى بمسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز ولكنه تأجل، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان نضال الشافعى، ماجدة زكى، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبى ومحمد جمعة، وآخرون من النجوم.
وكان قد عُرض للفنانة هند صبرى فى الفترة الماضية فيلم "الفيل الأزرق 2"، الذى ضم نفس فريق عمل الجزء الأول، فى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، كما ظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف، وجسّد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".
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