شكرا لقرائتكم خبر عن ستبقى خالد الذكر .. كنزة مرسلى ومنال حدلى ينعيان أسطورة الأغنية الأمازيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانتان الجزائريتان كنزة مرسلى ومنال حدلى، على نعى الفنان الجزائرى الراحل إيدير، أسطورة الأغنية الأمازيجية الذى توفى مساء أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفى بباريس عن عمر 70 عاما.



المطرب الراحل إيدير

ونشرت كنزة عبر حسابها على انستجرام، صورة للفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "حسبتها إشاعة أول وهلة، وياريتها كانت إشاعة، للأسف الخبر صحيح، الفنان الذى طالما عشقت دفئ صوته ورقى موسيقاه وأغانيه الخالدة انتقل إلى رحمة الله، وداعا إيدير، لن ننساك حتى وإن رحلت عن عالمنا فستبقى خالدًا فى ذاكرتنا وقلوبنا لأنك المثال الحى للفنان الحقيقى، رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه فى هذا الشهر الكريم".



كنزة مرسلى

من جانبها قالت منال حدلى: "إن لله وإن إليه راجعون، ربى يرحمه ويجعله من أهل الجنة".



منال حدلى

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، نعى المطرب الجزائرى الكبير "إيدير" الذى توفى الليلة الماضية.

وقال الرئيس تبون - فى تغريده على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعى فجر اليوم الأحد: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيًا إيدير، أيقونة الفن الجزائرى وصاحب السمعة العالمية، وبهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".



منال حدلى

وتوفى المطرب الجزائرى ايدير واسمه الحقيقى حميد الليلة الماضية بأحد مستشفيات (باريس) عن عمر ناهز 70 عاما، إثر مرض ألزمه الفراش فى الآونة الأخيرة.

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وولد إيدير عام 1949 بقرية ايت لحسن بولاية تيزى وزو (شمال شرق) وأظهر اهتماما بالفن والطرب منذ الصغر حيث بدا تعلم العزف على الجيتار مع متابعة دارسته فى تخصص الجيولوجيا.



كنزة مرسلى

وبدأ الفنان الراحل مشواره الغنائى عام 1973 واشتهر بأغنية "أبابا ينوبا" المستمدة من الأساطير والتراث القبائلى تبعتها أغانى أخرى لا تقل شهرة وشعبية قادته إلى العالمية منها "أزواو سمندل اوراغ " و "اسندو"، وأصدر أخر ألبوماته عام 2017.