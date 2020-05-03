شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي فى ذكرى العاشر من رمضان:"المهمة المقدسة مستمرة لتدمير الإرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، أبطال القوات المسلحة بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، قائلا: "في ذكرى العاشر من رمضان. قواتنا المسلحة وشرطتنا تواصل مهمتها المقدسة في تدمير الإرهاب المدعوم من قوى الشر بالسلاح والمال. حماة الوطن ما بين بطل خلف سلاحه وبطل حي عند ربه مستبشرا كوعده سبحانه وتعالى. "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".



نبيل الحلفاوى على تويتر

وفي وقت سابق، حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على الإشادة بالقائمين على مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، الذي يجسد فيه قصة حياة الشهيد احمد صابر منسي، والذي يقوم بإخراجه بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وقال الحلفاوي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: "الاختيار تهنئة لباهر دويدار وبيتر ميمي على تحقيق التوازن بين مشاهد الاشتباكات والمشاهد الحوارية وعلى درجة التكثيف سواء في المعارك أو في الحوار مما حقق إيقاعا للعمل لم نشعر خلاله بلحظة ملل، كل ضيوف الشرف كانوا رائعين، وبالمناسبة محمد إمام يقتحم مناطق جديدة خارج مملكة عادل إمام".