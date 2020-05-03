شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "ونحب تاني ليه" بالحلقة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت النجمة ياسمين عبد العزيز صدمة كبيرة في مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 9، بعد معرفه أن حبيبها " كريم فهمى" مراد السويفى هو الخطيب السابق لصديقتها المقربة يسرا " تارا عماد"، وهذه ليست الصدمة الأولى التى تواجهها " غاليه" ياسمين عبد العزيز فى المسلسل بل واجهت صدمة أخرى وهى طلاقها من زوجها " شريف منير".

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز الذي يذاع علي قناة CBC، وCBC دراما، حالة من الحب والرومانسية تجمع بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز خلال لقائهما سويا، وقد ظهر عليهم الكثير من السعادة حتى أنهما تمنيا أن اليوم لا ينتهي كي يظلا سويا أكثر وقت ممكن، لكن يبدو أن تلك السعادة لا تدوم كثيرا.

فعقب انتهاء لقاؤهما تقرر ياسمين الذهاب لصديقتها المقربة يسرا "تارا عماد" لتحكي لها ما حدث، لتجدها هي أيضا تريد البوح لها بأمرما يجعلها سعيدة، وتطلب منها ياسمين البدء بالكلام فتعترف لها تارا أنها ستحضر احتفالا تنظمه شركة والدها، وسيحضر هذا الاحتفال خطيبها السابق، فتنصحها ياسمين ألا تفرط في تلك الفرصة وتحاول أن تعود له مرة أخري طالما ما زالت تحبه.

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تسأل ياسمين عبد العزيز صديقتها عن اسم خطيبها السابق لتأتي إجابتها صادمة لها حين تقول، اسمه مراد السويفي، هل سمعتي عنه، هنا تظهر ملامح الصدمة على ياسمين ولكنها تحاول لملمة نفسها وتهم بالانصراف متعللة أن ابنتها مريضة ولابد أن تذهب لتعطيها العلاج.

يتصل مراد "كريم فهمي" بياسمين في نفس الوقت ولكنها لا ترد عليه، وتنصرف ياسمين ويبدو عليها ملامح التوهان والحيرة، فماذا ستفعل في مثل هذا الموقف، ولكن يبدو أنها أخذت قرارها، بعدم الرد علي مراد مرة أخرى.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .