شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمي: ياسمين عبدالعزيز مكسبي الحقيقي من مسلسل "ونحب تاني ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة كارولين عزمي في السباق الرمضاني لهذا العام في مسلسل " ونحب تاني ليه " للنجمة ياسمين عبد العزيز ، وكذلك في مسلسل " عمر ودياب " لمصطفى خاطر وعلي ربيع .

وفي تصريح خاص لليوم السابع قالت الفنانة كارولين، أنها سعيدة جدا بمشاركتها في مسلسل ونحب تاني ليه، ولم تتردد لحظة بالموافقة علي دورها فيه وذلك لأنه دورمختلف تماما عما قدمته من قبل، فهي فتاة تدعي هدير، لها علاقات متعددة، وتحوم حول مخرج لتعمل معه وتحاول إيقاعه في حبها .

وأضافت كارولين، تخيلت شخصية هدير تشبهني كثيرا من حيث الشكل لذلك لم أغير شكلي في الدور، وكانت معظم مشاهدي مع الفنانة سمر مرسي والفنان شريف منير اللذان لم يبخلوا في تعاونهم معي للظهور بأفضل شكل ، ومن خلال كواليس العمل استمتعت جدا بالعمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فهي المكسب الحقيقي من المسلسل .

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أما عن دورها في مسلسل عمر ودياب قالت ، رشحني للدور الفنان مصطفي خاطر بالرغم من عدم معرفتي به من قبل وهذا ما أسعدني للغاية ، واستمتعت بالعمل مع كل فريق العمل فالحالة العامة كانت مليئة بالضحك والهزار، وقد تخيلت شخصية مايا التي أقدمها بأنها ذات شعر قصير وأقتبست الأداء من بعض صديقاتي الآتي يشبهن هذه الشخصية في الحقيقة .

وأضافت ، كانت معظم المشاهد في مسلسل " عمر ودياب " إرتجالية ، هذا الأمر جعلني أتوتر في البداية ولكن فور بدء التصوير وجدت الموضوع سهل وممتع جدا .

يذكرأن أخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل "قوت القلوب "الذي عرض علي قناة الحياة قبل الموسم الرمضاني ،وحقق نجاحا جماهريا كبيرا، المسلسل بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.