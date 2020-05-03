شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وغنا فى كواليس "بـ100 وش"..شوف "خفة دم" نيللى وآسر مع باقى نجوم المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاش نجوم مسلسل "بـ 100 وش"، بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، أجواء كوميدية طريفة فى كواليس تصوير مشاهد العمل الرمضانى، حيث نشر الفنان إسلام إبراهيم، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، والذى ظهر فيه وهو يغنى ويرقص بكواليس المسلسل، وشاركه الرقص الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللى كريم، والفنانة علا رشدى، وعدد آخر من نجوم وطاقم عمل المسلسل.

وعرضت الحلقة الـ9 من أحداث مسلسل "بـ 100 وش"، التى بدأت بذهاب "سباعى" شريف دسوقى أحد أفراد عصابة سكر وعمر "نيللى كريم" و"آسر ياسين" إلى البنك لأخذ 20 مليون جنيه من المليونير المريض "عم غزال"، ولكن يدخل سباعى إلى دورة المياه فى البنك ويغسل وجه ليقع المكياج الذى وضعته له ماجى "علا رشدى" ليخرج مسرعا من البنك ويعنفه عمر "آسر ياسين".

وفى المشهد التالى تقوم ماجى "علا رشدى" بوضع المكياج مرة أخرى " لسباعى"، وعند ذهاب سكر وعمر وسباعى إلى البنك وقبل وصولهم يقومون بحادث سير والسيارة تدخل فى عمود، ولم تتوقف العواقب أمام خطة نصب سكر وعمر بل تبلغهم نجلاء "دنيا ماهر" ممرضة عم غزال وشريكتهم فى عملية النصب، أن عم غزال توفى ولديه أقارب.

وفى المشهد الثالث تحكى نجلاء "دنيا ماهر" كيفية التعرف على عم غزال، قائلة: "اسمى نجلاء حسين عويجة اتربيت فى الملجأ ومعنديش أهل واتخرجت من معهد التمريض، واشتغلت ممرضة فى مستشفى، وقابلت عم غزال بعد ما شوفته وقع فى الشارع ولحقته، وطلب منى مساعدته وانتقل معه إلى القاهرة لأنه مريض ووحيد وفضلت أخدمه 10 سنين".

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.